مصدر لـ"الدستور": غرامة كهربا فى حساب الزمالك خلال ساعات

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، عن موقف اللاعب من دفع غرامة نادي الزمالك.

وينتظر اللاعب الإيقاف مجددًا حال عدم دفع غرامة الزمالك في مهلة تنتهي يوم 3 أغسطس.

وأكد المصدر أن كهربا انتهى من جمع غرامة نادي الزمالك بالكامل، والتي انقسمت لعدة جهات سواء الأهلي نفسه أو بعض رجال الأعمال وجزء أخير دفعه اللاعب.

وواصل: "المبلغ تم جمعه، وسيتم تحويله لحساب نادي الزمالك في الساعات المقبلة".

وأضاف: "الجلسة التي سيتم عقدها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتم حسم الأمر فيها، سواء بإنهاء القضية بعد التأكد من دفع الزمالك للمبلغ، وحال عدم القيام بذلك سيتم تجديد إيقافه".

وينتظر الزمالك هذا المبلغ لإنهاء العديد من الالتزامات المالية على النادي في الوقت الحالي.