الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر لـ"الدستور": غرامة كهربا فى حساب الزمالك خلال ساعات

كهربا
كهربا

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، عن موقف اللاعب من دفع غرامة نادي الزمالك.

وينتظر اللاعب الإيقاف مجددًا حال عدم دفع غرامة الزمالك في مهلة تنتهي يوم 3 أغسطس.

وأكد المصدر أن كهربا انتهى من جمع غرامة نادي الزمالك بالكامل، والتي انقسمت لعدة جهات سواء الأهلي نفسه أو بعض رجال الأعمال وجزء أخير دفعه اللاعب.

وواصل: "المبلغ تم جمعه، وسيتم تحويله لحساب نادي الزمالك في الساعات المقبلة".

وأضاف: "الجلسة التي سيتم عقدها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتم حسم الأمر فيها، سواء بإنهاء القضية بعد التأكد من دفع الزمالك للمبلغ، وحال عدم القيام بذلك سيتم تجديد إيقافه".

وينتظر الزمالك هذا المبلغ لإنهاء العديد من الالتزامات المالية على النادي في الوقت الحالي.

الاهلى الزمالك نادي الزمالك فريق الأهلي القضية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟