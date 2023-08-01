إيطاليا تعلن إجلاء رعاياها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى النيجر

عقب ساعات من القرار الفرنسي بإجلاء الرعايا من أراضي النيجر، أعلنت إيطاليا، اليوم، عن إجلاء رعاياها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر.

وصرّح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، اليوم، بأنه تم توفير رحلات جوية خاصة لإجلاء الرعايا الإيطاليين من النيجر.

وقال تاياني، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قررت الحكومة أن تعرض على مواطنيها الموجودين في نيامي إمكانية مغادرة المدينة برحلات خاصة إلى إيطاليا".

وأشار المسئول الإيطالي إلى أن سفارة بلاده في نيامي ستبقى مفتوحة وعاملة أيضا للمساهمة في جهود الوساطة.

إيطاليا تحذر من التدخل العسكرى الغربى فى النيجر

وأمس الإثنين، حذر وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، من التدخل العسكري الغربي في النيجر.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى ضمان عدم تصعيد الوضع في النيجر لصالح تجار البشر الإرهابيين، معتبراً أن روسيا غير متورطة بشكل مباشر في هذا الانقلاب، وذلك وفق موقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأضاف: "التدخل العسكري من قبل الغرب في النيجر سيكون خطأ كبيرا، فلا يمكن إعطاء فكرة أن نكون مستعمرين جدد".