الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روسيا: زيلينسكى يعرض الولايات المتحدة للخطر

زيلينسكي
زيلينسكي

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعرّض الولايات المتحدة للخطر، من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية المدنية الروسية، ويبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول مهاجمة مدينة موسكو وضواحيها بثلاث طائرات دون طيار، إذ أسقط الدفاع الجوي اثنتين منها فوق منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك، وتم إسقاط واحدة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وقد تحطمت في مدينة موسكو.

وأضافت "زاخاروفا": "زيلينسكي يعرّض واشنطن للخطر من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد البنية التحتية المدنية، ويتبعه بايدن بنفسه على مسار الخراب ذاته تحت اسم الدولة الراعية للإرهاب". 

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