الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إرشادات مهمة عند نزول البحر تجنبًا لحوادث الغرق.. تعرف عليها

نزول البحر
نزول البحر

قدم الدكتور هشام ربيع، المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص، إرشادات هامة للمواطنين عند نزول البحر تجنبا لحوادث الغرق بالتزامن مع فصل الصيف وكثرة المصيفين، لافتا إلى أن هناك أكوادا دولية معترفا بها في العالم كله وهي الأعلام وأدوات الإنقاذ.

وكشف المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص، خلال لقائه عبر القناة الأولى، عن أن هناك 3 ألوان للأعلام الأحمر والأصفر والأخضر، لافتا إلى أن الأخير يعني أن النزول للبحر آمن ولا توجد أي مشكلة ولكن يجب أن يكون النزول تحت إشراف المنقذ أيضا، والأصفر يعني ارتفاع الأمواج، أما الأحمر يعني عدم النزول تماما.

وشبه المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص، رياضة السباحة، بأنها عبارة عن صراع ما بين السباح وبين المياه للوصول إلى زمن معين، موضحاً أن الاستسلام للسحب الحادث في المياه لا يُعرض السباح للغرق.

وتابع:" المقاومة تعمل على زيادة كثافة الجسم وتعرضه للغرق بشكل أكبر، منوها: «الغرق لا يختار السباح أو غير السباح..  الغرق بياخد أي حد».

 

 

 

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