وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة 2023 ويمنحهم شهادات تقدير

يكرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

ومنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة شهادات تقدير.

وأوضح أنه سيتم تكريم الأوائل اليوم، كما وجه الوزير الشكر للإعلام لما بذلوه من جهد، قائلا: التعليم قضية مجتمع.

وقال “حجازي” إن امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية، ولم تكن لتخرج بهذه الصورة المشرفة لولا جهود الدولة كاملة.

ويشارك أوائل الثانوية العامة 2023 في حضور المؤتمر الصحفى للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن يتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.5% في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي.

وقال إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام تخطى الـ 2000 لجنة، موضحًا أن المنظومة تضمنت أعدادًا كبيرة من الملاحظين وغيرها.

وأوضح: 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن تم رصد مخالفات باستخدام أجهزة محمولة، وكفر الشيخ والإسكندرية والجيزة كانت أكثر المحافظات مخالفة، موضحًا أن تسريب امتحانات الثانوية العامة لم يحدث أبدًا ولكن بعد بدء امتحان الثانوية العامة كان يسمى غشًا، وهناك باركود على ورق الأسئلة كان يتم ضبط الطالب من خلاله فى غضون 5 دقائق.

وأوضح الوزير أن هناك 812 طالبا مخالفين تمت إحالة 641 طالبا للنيابة العامة، وعدد الملاحظين المخالفين 199 ملاحظا تمت إحالتهم للشئون القانونية، موضحًا أن اللجنة الفنية لا تضع الامتحانات ولكن تراجع الأسئلة ويتم وضعها من خلال بنوك الأسئلة وتمت مراجعة نموذج الإجابة من خلال لجان تشكل من 10 خبراء، وكل ما قام خبراء اللجان بتحديده تم الأخذ به فى التصحيح لضمان حقوق الطلاب إذ لم يتم بدء التصحيح إلا بعد إقرار اللجان لنموذج الإجابة.