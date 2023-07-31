"التعليم": 812 طالبًا ارتكبوا مخالفات فى امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام تخطى الـ2000 لجنة، موضحًا أن المنظومة تضمنت أعدادا كبيرة من الملاحظين وغيرها.

وأوضح أن هناك 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم رصد مخالفات باستخدام أجهزة محمولة، وكفر الشيخ والإسكندرية والجيزة كانت أكثر المحافظات مخالفة، موضحًا أن تسريب امتحانات الثانوية العامة لم يحدث أبدا ولكن بعد بدء امتحان الثانوية العامة كان يسمى غشا، وهناك باركود على ورق الأسئلة كان يتم ضبط الطالب من خلاله فى غضون 5 دقائق.

وأضاف الوزير أن هناك 812 طالبا مخالفين تمت إحالة 641 طالب للنيابة العامة، وعدد الملاحظين المخالفين 199 ملاحظت تمت إحالتهم للشئون القانونية، موضحا أن اللجنة الفنية لا تضع الامتحانات ولكن تراجع الأسئلة ويتم وضعها من خلال بنوك الأسئلة وتم مراجعة نموذج الإجابة من خلال لجان تشكل من 10 خبراء، وكل ما قام خبراء اللجان بتحديده تم الأخذ به فى التصحيح لضمان حقوق الطلاب إذ لم يتم بدء التصحيح إلا بعد إقرار اللجان لنموذج الإجابة.