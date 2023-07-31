وزير التعليم: لا يوجد طالب حصل على 100% بالثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مجموع 100% فى الثانوية العامة 2023، لم يحصل عليه أحد من طلاب الثانوية العامة، وهناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية فى بعض المواد، كما تقدم للامتحان 763206 طلاب وطالبات حضر منهم 759676 نسبة النجاح للبنين 80.6٪، والبنات 77٪ والنسبة العامة للنجاح 78.8٪، ونسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84٪، ومدارس اللغات 70٪.



وتابع الوزير أنه بقراءة مؤشرات نتيجة الثانوية العامة هذا العام التنسيق بالجامعات سيكون منخفضا، وزير التعليم: نسبة النجاح للبنين في الثانوية أكثر من البنات.. و118 ألف طالب لديهم دور ثان.





قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية، ولم تكن لتخرج بهذه الصورة المشرفة لولا جهود الدولة كاملة.



وأضاف أن نسبة النجاح في البنين 80% مقابل 77%؜ للبنات، وأن عدد الطلاب الذين لديهم دور ثان 118.605 ألف طالب في حين أن عدد الناجحين 598.723 طالب.



ويشارك أوائل الثانوية العامة 2023 في حضور المؤتمر الصحفى للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن يتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023.