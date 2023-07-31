عبر "الدستور".. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، خاصة بعد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%، وحصلت جريدة الدستور على رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس فقط والاطلاع على تفاصيل النتيجة كاملة وهو ما نستعرضه لكم فى هذا التقرير.

رابط الدستور للحصول على نتيجة ثانوي عام 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط عبر رابط موقع الدستور المخصص للاستعلام عن نتيجة ثانوي عام 2023 (من هنا).

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قائمة الأوائل تحتوي علي عدد من ٣٥ طالبًا إلى ٤٠ طالبًا على مستوي الجمهورية، ومن جميع أنواع المدارس، ونستعرض لكم أسماء أوائل الثانوية العامة فى السطور التالية:

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الأسكندرية محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أوائل الشعبة العلمية علوم :

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الشعبة العلمية رياضيات:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

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تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح فى كل مادة



وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتائج الخاصة بالتصحيح جيدة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وأشار الوزير خلال تفقده لمركز التصحيح الرئيسي أن التصحيح تم بدقه وشفافية عالية.

كما كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس فقط

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.