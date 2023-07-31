الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2023 أو برقم الجلوس فقط، من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بمحافظات جمهورية مصر العربية للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بشكل إلكتروني؛ توفيراً لوقت الطالب للحصول على نتيجته وفقاً لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، على بوابة مركز المعلومات عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي  2023 جريدة الدستور

يمكنك الآن اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من خلال موقع “الدستور” الإلكتروني والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في وقت سريع وبشكل إلكتروني من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

ويبحث الأن أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2023 للحصول على نتيجة ثانوية عامة 2023، لذلك يرصد موقعنا “الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وتشمل خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بأسهل وأسرع طريقة بشكل إلكتروني وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

 

نوضح خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2023 أو برقم الجلوس فقط:

يستطيع الآن ولي الأمر وطالب الشهادة الثانوية لعام 2023 الحصول على  نتيجة ثانوية عامة 2023 من خلال الخطوات الإلكترونية التالية:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

نتيجة 3 ثانوي عام.. موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

1 - يمكنك الأن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023  من خلال الدخول على رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي : أضغط هنا. http://thanwya.emis.gov.eg/.

2 - ثم يقوم الطالب بالدخول على أيقونة بوابة الثانوية العامة لمعرفة النتيجة.

3 - بعد ذلك، يجب الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة للعام 2023.

4 - ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابه وإدخال رقم الجلوس.

5 - وفي الخطوة الأخيرة يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة للحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام 2023.

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