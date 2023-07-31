الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السابع جمهوريا علمى رياضيات بأسيوط: لم أكن أتوقع النتيجة وعلمت بها من أصدقائى

إبرام جمال حنين جاد
إبرام جمال حنين جاد المركز السابع على مستوى الجمهورية

قال إبرام جمال حنين جاد الحاصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، لم أكن أتوقع أن أكون من الأوائل وفوجئت  بخبر النتيجة من أصدقائي .


وأضاف إبرام أنه يحب الرياضة وهدفه أن يلتحق بكلية الهندسة شعبة كمبيوتر وهذا ساعده في التفوق خلال الدراسة خاصة وأن الامتحانات كانت جيدا بخلاف امتحان الكيمياء كان به صعوبة إلى حد ما ولكن بشكل عام امتحانات شعبة الرياضة كانت أفضل من امتحانات السنوات السابقة.


وأوضح إبرام كنت لا أتابع الأخبار التي تتردد عن تسرب الامتحانات حتى لا تترك أثر سلبي علي وركزت في مذاكرة مواد الامتحان خاصة انني حصلت على دروس خصوصية في كل المواد .


وأشار الحاصل علي المركز السابع في الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات أسرتي كانت دائما في ظهري طوال فترة الامتحانات قاموا بتوفير الجو المناسب حتى استطيع التركيز في مذاكرتي وكنت أجد منهم التشجيع الدائم لي وهذا سبب تفوقي .

 

وأضاف إبرام جمال أنه خلال الدراسة اجتهد كثيرا من أجل تحقيق النجاح وكل أسرتي كانت تشجعني كون والدي طبيب و شقيقي في كلية الطب وشقيقه ثالثة في مرحلة الثانوية العامة، وذاكرت كثير من أجل تحقيق هذا النجاح .


وأشار إبرام أنه نفسه يحصل علي منحة بالجامعة الأمريكية أو جامعة بها تعليم عالي والتحق بكلية الهندسة ورياضتي المفضلة كرة القدم ولعب البنج بونج وقدوتي العالم نيوتن وقراءة له كثير وأتمني أن يكون مثله ورسالتي لكل أسرتي بالشكر علي الوقوف بجانبي وقدم رسالة لطلاب الثانوية العامة القادمين بالاجتهاد من أجل تحقيق الحلم. 

إبرام جمال حنين جاد المركز السابع على مستوى الجمهورية
إبرام جمال حنين جاد المركز السابع على مستوى الجمهورية
إبرام جمال حنين جاد المركز السابع على مستوى الجمهورية
إبرام جمال حنين جاد المركز السابع على مستوى الجمهورية
التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم امتحانات السنوات السابقة بالجامعة الأمريكية بكلية الهندسة تحقيق النجاح توفير الجو المناسب رسالة لطلاب الثانوية العامة فترة الإمتحانات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة 3 ثانوى 2023 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

موقع نتيجة الثانوية العامة 2023

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس