السابع جمهوريا علمى رياضيات بأسيوط: لم أكن أتوقع النتيجة وعلمت بها من أصدقائى

قال إبرام جمال حنين جاد الحاصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، لم أكن أتوقع أن أكون من الأوائل وفوجئت بخبر النتيجة من أصدقائي .



وأضاف إبرام أنه يحب الرياضة وهدفه أن يلتحق بكلية الهندسة شعبة كمبيوتر وهذا ساعده في التفوق خلال الدراسة خاصة وأن الامتحانات كانت جيدا بخلاف امتحان الكيمياء كان به صعوبة إلى حد ما ولكن بشكل عام امتحانات شعبة الرياضة كانت أفضل من امتحانات السنوات السابقة.



وأوضح إبرام كنت لا أتابع الأخبار التي تتردد عن تسرب الامتحانات حتى لا تترك أثر سلبي علي وركزت في مذاكرة مواد الامتحان خاصة انني حصلت على دروس خصوصية في كل المواد .



وأشار الحاصل علي المركز السابع في الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات أسرتي كانت دائما في ظهري طوال فترة الامتحانات قاموا بتوفير الجو المناسب حتى استطيع التركيز في مذاكرتي وكنت أجد منهم التشجيع الدائم لي وهذا سبب تفوقي .

وأضاف إبرام جمال أنه خلال الدراسة اجتهد كثيرا من أجل تحقيق النجاح وكل أسرتي كانت تشجعني كون والدي طبيب و شقيقي في كلية الطب وشقيقه ثالثة في مرحلة الثانوية العامة، وذاكرت كثير من أجل تحقيق هذا النجاح .



وأشار إبرام أنه نفسه يحصل علي منحة بالجامعة الأمريكية أو جامعة بها تعليم عالي والتحق بكلية الهندسة ورياضتي المفضلة كرة القدم ولعب البنج بونج وقدوتي العالم نيوتن وقراءة له كثير وأتمني أن يكون مثله ورسالتي لكل أسرتي بالشكر علي الوقوف بجانبي وقدم رسالة لطلاب الثانوية العامة القادمين بالاجتهاد من أجل تحقيق الحلم.

إبرام جمال حنين جاد المركز السابع على مستوى الجمهورية