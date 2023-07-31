الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدنمارك: ندرس سبل وقف الاعتداءات على الثقافة والدين

الدنمارك
الدنمارك

أعلنت الحكومة الدنماركية، أنها ستبحث سبل اتخاذ التدابير اللازمة ضد الاعتداءات القائمة على أساس ثقافي وديني.

وذكرت الحكومة الدنماركية في بيان أن العديد من البلدان أدانت استفزازات حرق القرآن الكريم على أراضيها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى اجتماع طارئ تعقده منظمة التعاون الإسلامي الإثنين لتناول تلك الاعتداءات.

ولفت البيان إلى أن الاعتداءات على القرآن في البلاد لها أبعاد تهدف إلى إثارة تلقي دول أخرى الإهانات والسخط، والإضرار بالدنمارك.

ووصف هذه الاستفزازات بأنها "أعمال عدوانية للغاية ومتهورة يقوم بها بعض الأفراد"، مشددا أن مرتكبي هذه الأعمال لا يمثلون المجتمع الدنماركي.
وأكد أن "الحكومة الدنماركية ستستكشف إمكانية التدخل في مواقف محددة يتم فيها إهانة بلدان وثقافات وديانات أخرى، حيث يمكن أن يكون لذلك عواقب سلبية خطيرة على الدنمارك، لا سيما فيما يتعلق بالأمن".

وأضاف أن الإجراءات الحكومية ستتم في إطار حرية التعبير الشاملة في الدنمارك.

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