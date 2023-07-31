مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 31-7-2023 جميع المحافظات

اعتاد المسلمين بشكل يومي على معرفة مواقيت الصلاة، وتقدم الدستور لقرائها اليوم الإثنين 31-7-2023 مواقيت الصلاة لأدائها في الوقت الصحيح، لكونها ثاني ركن في الإسلام، الموافق 13 محرم، وتبعد عن الفحشاء والمنكر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 31-7-2023

تقدم «الدستور» خدمة مواعيد الصلاة على مستوى جميع محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي في كل محافظة، اليوم الإثنين 31 يوليو 2023.

مواعيد الصلاة اليوم

وقت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٣٣ ص

الشروق ٥:١٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٣٨ م

صلاة المَغرب ٦:٥١ م

صلاة العِشاء ٨:١٨ م

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص

الشروق ٥:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٤٦ م

صلاة المَغرب ٦:٥٨ م

صلاة العِشاء ٨:٢٨ م

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٤٣ ص

الشروق ٥:١٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٤ م

صلاة المَغرب ٦:٤٧ م

صلاة العِشاء ٨:١٢ م

موعد الصلاة اليوم الإثنين في أسوان

صلاة الفجْر ٤:٢١ ص

الشروق ٥:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣١ م

صلاة العَصر ٣:٥٥ م

صلاة المَغرب ٧:١٠ م

صلاة العِشاء ٨:٣١ م

توقيت الصلاة اليوم في بني سويف

صلاة الفجْر ٣:٣٧ ص

الشروق ٥:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٣٧ م

صلاة المَغرب ٦:٥٠ م

صلاة العِشاء ٨:١٦ م

موعد الصلاة اليوم الإثنين بورسعيد

صلاة الفجْر ٣:٢٤ ص

الشروق ٥:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٤٩ م

صلاة العِشاء ٨:١٨ م

موعد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص

الشروق ٥:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب ٦:٣٥ م

صلاة العِشاء ٨:٠٠ م

موعد الصلاة في سوهاج

صلاة الفجْر ٣:٤٢ ص

الشروق ٥:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٤٢ م

صلاة العِشاء ٨:٠٦ م

وقت الصلاة اليوم في محافظة السويس

صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص

الشروق ٥:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٣٣ م

صلاة المَغرب ٦:٤٥ م

صلاة العِشاء ٨:١٣ م

موعد الصلاة اليوم في المنصورة

صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص

الشروق ٥:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٤٠ م

صلاة المَغرب ٦:٥٢ م

صلاة العِشاء ٨:٢١ م

توقيت الصلاة اليوم في طنطا

صلاة الفجْر ٣:٣١ ص

الشروق ٥:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٤١ م

صلاة المَغرب ٦:٥٣ م

صلاة العِشاء ٨:٢٢ م

موعد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

صلاة الفجْر ٣:٤١ ص

الشروق ٥:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٢٤ م

صلاة المَغرب ٦:٣٧ م

صلاة العِشاء ٨:٠٠ م