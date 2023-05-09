الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"اللهم لا هادى لمن أضللت".. أفضل الأدعية للتقرب إلى الله

أفضل الأدعية للتقرب
أفضل الأدعية للتقرب إلى الله

يعتبر الدعاء من أكثر العبادات التي تقربنا إلى الله، وفي هذه الأيام زاد البحث عن الأدعية التي تساهم في التقرب إلى الله، وفي السطور التالية نقدم أشهر وأفضل الأدعية وفقًا لما ورد بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

أفضل الأدعية للتقرب إلى الله

"اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين، اللهم اغفر لي وعافني واعفُ عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد".

"يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ارحمني رحمة تُغنيني بها عمن سواك يا رب العالمين".

"اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل وعزرائيل اعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب وترضا وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني، وكن لي عونًا ومعينًا وحافظًا ونصيرًا، آمين يا رب العالمين".

"اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك".

"اللهم لا هادي لمن اضللت ولا معطي لمن منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت".

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"اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام وأنت المجير فلا تضام وأنت علي كل شئ قدير".

"اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال".

"ربي أسألك بجلالك وبنورك وبعظمتك وبأسمائك الحسنى، أن تجعلنا من أوفر عبادك نصيبًا من كل خير أنزلته، وأن تصرف عنا كل سوء وأن تدفع عنا كل بلاء".

"اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك".

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