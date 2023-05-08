أدعية مستحبة قبل الامتحان.. "اللهم يا عظيم السلطان ياقديم الإحسان يا دائم النعماء"

أيام قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات نهاية العام لمراحل النقل والشهادات، إذ ينتظر اولياء الأمور بشغف شديد انتهاء هذه الامتحانات للدخول في المرحلة التي تعقبها، وإتمام المرحلة الحالية بسلام، لذا يحرص الطلاب على عمليات البحث الخاصة بأدعية الامتحانات والتي تسهل عليهم الأمور والاستذكار في أوقات عصيبة.

دعاء قبل بداية الامتحان

"اللهم يا عظيم السلطان ياقديم الإحسان يا دائم النعماء، اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا عني قربه، وبارك لي يا رب العالمين.

"اللهم إني توكلتُ عليك، وفوضتُ أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين".



دعاء الامتحان لتذكر الإجابات

"اللهم خذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحبه وترضاه، واعصمني من الزلل، وألطف بي واغفر لي خطاياي، وكن جواري يا لطيف يا خبير".

"اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنّا عذابك، وأجزنا جنتك وثوابك، وارزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب".

"بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شر ولا أذى وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وعقلي، بسم الله مما أخاف وأحذر، اللهم إني أعوذ بك من كل سوء".

"اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك وفضلك".

جدير بالذكر أن أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات نهاية العام والذي يعد نهاية لفترات طويلة من الاستذكار للدروس والدأب الدراسي الذي يتوّج بالنجاح لكل من سعى إلى التفوق.