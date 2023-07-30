حامد فارس: اجتماع الفصائل الفلسطينية يدل على قدرة مصر في توحيد الموقف

علق خبير العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، علي استضافة مصر لاجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن ماحدث اليوم علي الأراضي المصرية هو تصحيح واضح لمسار عملية إنهاء الإنقسام الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية علي إعتبار أنه له دلاله مهمة جداً وهو أن الفصائل الفلسطينية لها ثقة كبري في الدولة المصرية.

وأضاف أن الاجتماع يدل علي أن مصر هي القادرة علي إنهاء الداخل الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الفصائل والموقف بشكل كبير.

وأشار إلى أن هذه الخطوة سيتم البناء عليها في الفترة القادمة علي إعتبار أن ما تم التصريح به من قبل الرئيس الفلسطيني سينعكس بشكل إيجابي علي تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.