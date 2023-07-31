نتيجة الثانوية العامة علمي رياضة برقم الجلوس.. تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة علمي رياضة برقم الجلوس عبر الدستور.. تحظى نتيجة الثانوية العامة للعام 2023 باهتمام كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتابعون بشغف إعلانها عبر المنصات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في خلال ساعات بعد الانتهاء من أعمال الكنترول الأولى التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان الدقة والصحة في التصحيح.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وجاءت طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، على النحو التالي:

1- الدخول على رابط النتيجة، من خلال اللينك التالي: اضغط هنا

https://moe.gov.eg/

2- كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة علمي رياضة برقم الجلوس عبر الدستور

تُفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) https://emis.gov.eg

فور اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة 3 ثانوي عام في الامتحانات التي أجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2023.

ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي بديوان الوزارة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي والإعلان عن أسماء أوائل الطلاب في الشعب الدراسية ونسب النجاح سواء بوجه عام أو نسب النجاح لكل شعبة دراسية على حد وإجراء الاتصالات الهاتفية بهم لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي خلال العام الدراسي الحالي 2022_2023.

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نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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