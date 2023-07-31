موقع وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2023.. ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة 2023 بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجتهم، حيث يتفاعلون بشكل كبير في البحث عن موعد الإعلان عنها من جميع المحافظات.

يأتي ذلك بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 تمر حاليًا بمراحل عديدة من المراجعة والتدقيق.

ونرصد في التقرير التالي كافة المعلومات بشان موقع وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2023:

موقع وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن توفر وزارة التربية والتعليم رابطا مباشرا للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023، من خلال رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/، أو من خلال رابط بوابة الثانوية التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/، أو على موقع وزارة التربية التعليم التالي: https://moe.gov.eg/.

نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور

نقدم في هذا السياق خطوات سهلة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي لجميع الطلاب والطالبات.

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أولاً، يجب الدخول إلى بوابة الثانوية العامة أو استخدام رابط نتيجة الثانوية العامة الخاص بجريدة الدستور.

https://natega.dostor.org/

ثم، يتم إدخال رقم الجلوس والتأكد من كتابته بشكل صحيح، بعد ذلك يتم الضغط على زر البحث أو الاطلاع على النتيجة.

وأخيراً، يتم عرض النتيجة بكل سهولة، وفي حالة التأخر في ظهورها يجب الانتظار لبضع دقائق.

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، وسوف يعلن وزير التعليم، نسب النجاح في المواد، ومؤشرات تنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، على أن ينطلق تنسيق القبول بالجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات.