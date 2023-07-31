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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج طلاب الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يتسأل أولياء الأمور عن موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج طلاب الثانوية العامة 2023 وذلك عقب مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الصحفي الذي تم اعتماد النتيجة فيه بشكل راسمي وإعلان أسماء اوائل الطلاب للشعب الدراسية الثلاثة حيث انتهت امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي عام يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

 

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج طلاب الثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب 3 ثانوي عام بالشعب العلمية والأدبية معرفة درجاتهم في الامتحانات التي اقيمت خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم 13 يوليو 2023 وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج طلاب الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن إدخال كافة البيانات اللازمة للاستعلام عن درجات الطلاب في كافة محافظات الجمهورية.

يذكر أن غرفة العلميات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تتلقي اي شكاوى من أولياء الأمور في كافة اللجان الامتحانية بالمحافظات طوال فترة انعقاد الامتحانات للشعب الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) في كافة محافظات الجمهورية.

 

موعد إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي 2023

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن اليوم الاثنين هو موعد انعقاد المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان اسماء الطلاب المتفوقين في كافة الشعب الدراسية حيث يجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب في الشعب الدراسية ( علمي، أدبي) للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لتهنئتهم على التفوق الدراسي ودوام التوفيق في الدراسة الجامعة خلال الأعوام الدراسية المقبلة.

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المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

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اعرف موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2023

خضعت أوراق الإجابة لكافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات ومراجعة الكشوفات لضمان عدم موجود أخطاء قد تؤثر على المستقبل التعلمي للطلاب قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي ليتمكن كل طالب من الالتحاق بالكلية التي يرغب في دراسة علومها والتي تتناسب مع ميوله وأهدافه الدراسية فيما بعد وحياة العملية مستقبلا.

 

رابط تنسيق الجامعات 2023-2024

 

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبها الدراسية من تسجيل رغباتهم للإاتحاق بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يعرض الموقع كافة الكليات المتاحة للطالب من خلال البيانات اللازمة التي يطلبها لتسجيل رغبات الطالب في التنسيق وفقا للمجموع والشعبة التعلمية والتوزيع الجغرافي لمحل سكن الطالب.

ومن المتوقع أن تكون مؤشرات التنسيق هذا العام 2023-2024 متناسبة تماما مع العام الماضي 2022-2023 للشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) حيث يحق للطلاب الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتي تتناسب مع مجموعه الحاصل عليه في كافة مواد الثانوية العامة.

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موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

 

عقب تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج طلاب الثانوية العامة 2023 يمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلمات وإعادة تصحيح أوراق الاجابة في المواد التي تشك في درجاتها وفقا لاجابته في الامتحانات حيث يسدد الطالب رسوم إعادة التصحيح ويقدم الطلب بشكل إلكتروني على أن يتم تحديد موعد لإعادة تصحيح المادة الدراسية التي يرغب في إعادة تصحيحها بحضور الطالب وولى الأمر واللجنة المسؤلة عن نظر التظلمات فقط.

ويتم تقديم صورة ضوئية من ورقة أجابة الطالب في المادة المتظلم عليها وفي حالة وجود درجات للطالب يتم تغيير المجموع للطالب في المادة والمجموع الكلي وإعادة رسوم إعادة تصحيح المادة إلى ولي الأمر.

 

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