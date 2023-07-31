الآن ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر natega.dostor

يزداد البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد الإعلان عن اعتماد النتيجة وإعلان أسماء أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023

اعرف موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

في هذا التقرير نوضح موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 كي يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي.

بعد الإعلان عن أوائل طلاب الثانوية العامة يُتاح الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليوم الثاني مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم كي يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم وبيان درجات النجاح لامتحانات نهاية العام.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية من موقع الدستور الموجود هنا natega.dostor.org/

كتابة رقم الجلوس الضغط على كلمة اعرض النتيجة

ويكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من رابط موقع الثانوية العامة الموجود هنا

https://emis.gov.eg/

والذي يتم تفعيله بمجرد إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلاله.

يكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال رقم جلوس الطالب

نتيجة الثانوية العامة 2023

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

ومع البحث عن موعد نتيجة الثانوية العامة يحاول الطلاب الطلاب البحث عن توزيع درجات المواد كي يحسبوها بشكل جيد عند ظهور النتيجة، ويكون توزيع درجات المواد كالتالي

مواد لا تضاف للمجموع

وهي المواد التي بدأ بها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم من 12 يونيو 2023

مادة التربية الدينية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

مادة التربية الوطنية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

مادتي الاقتصاد والإحصاء:الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة

مادة اللغة العربية: الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

مادة الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الأحياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الاستاتيكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة الديناميكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة التاريخ : الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة علم النفس والاجتماع: لدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة الجغرافيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الفلسفة والمنطق: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

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