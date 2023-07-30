الليلة.. "الوثائقية" تعرض الجزء الأول من فيلم أسامة أنور عكاشة

تعرض القناة الوثائقية الليلة الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحكى الفيلم الوثائقى عن أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة وشهادات الفنانين وطريقة كتابته وكيف تناول القضايا في مؤلفاته وكيف أصبح من الكنوز الفنية والثقافية لمصر.

الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، وهو الفيلم الذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية "أسامة أنور عكاشة" من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.

يوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية. كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

يشهد الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" استضافة عدد من نجوم الفن، منهم: إلهام شاهين، ولوسي، وعبد العزيز مخيون، وصابرين، والمخرج جمال عبد الحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب، منهم: سيد محمود، عبد الله السناوي، ماجدة موريس، وحمدي عبد الرحيم.

أسامة أنور عكاشة ،هو كاتب و روائي مصري ويعد أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي.

ولد في 27 يوليو 1941 و حصل على ليسانس الآداب من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس عام 1962. عمل بعد تخرجه أخصائيًا اجتماعيًا في مؤسسة لرعاية الأحداث، ثم عمل مدرسًا في مدرسة بمحافظة أسيوط وذلك بالفترة من عام 1963 إلى عام 1964 ، ثم انتقل للعمل بإدارة العلاقات العامة بديوان محافظة كفر الشيخ وذلك بالفترة من عام 1964 إلى عام 1966 ، انتقل بعدها للعمل كأخصائي اجتماعي في رعاية الشباب بجامعة الأزهر وذلك من عام 1966 إلى عام 1982 عندما قدم استقالته ليتفرغ للكتابة التأليف.

تعددت أعماله بين روائي ومسرحيات ودرامي وسينمائي فقد كانت كاتبا شاملا ومن اهم اعماله:



الأعمال الروائية



خارج الدنيا، مجموعة قصصية صدرت عام 1967.

أحلام في برج بابل، رواية صدرت عام 1973.

مقاطع من أغنية قديمة، مجموعة قصصية صدرت عام 1985.

منخفض الهند الموسمي، رواية صدرت عام 2000.

وهج الصيف، رواية صدرت عام 2001.

سوناتا لتشرين، رواية صدرت عام 2010.



من أعماله الدرامية



على أبواب المدينة.

المشربية

الحب وأشياء أخرى

وأدرك شهريار الصباح.

أنا وأنت وبابا في المشمش.

الراية البيضا.

وقال البحر .

ريش علي مفيش.

لما التعلب فات.

طيور الصيف

عصفور النار.

رحلة أبو العلا البشري.

أبو العلا البشري 90.

وما زال النيل يجري.

ضمير أبلة حكمت.

الشهد والدموع - جزئين.

ليالي الحلمية - خمسة أجزاء.

أرابيسك.

زيزينيا - جزئين.

امرأة من زمن الحب.

أميرة في عابدين.

كناريا وشركاه.

عفاريت السيالة.

أحلام في البوابة.

المصراوية - جزئين.

النوة.

أهالينا



من أعماله السينمائية



كتيبة الإعدام.

تحت الصفر.

الهجامة.

دماء على الإسفلت.

الطعم والسنارة.

الإسكندراني.

الباب الأخضر

من أعماله المسرحية

القانون وسيادته.

البحر بيضحك ليه.

الناس اللي في الثالث