مصر والقضية الفلسطينية.. جهود دءوبة من القاهرة على مر التاريخ (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول جهود دءوبة من القاهرة على مر التاريخ بعنوان "مصر والقضية الفلسطينية".

جهود دءوبة من القاهرة على مر التاريخ:

مصر تؤكد أن ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير.

مساع مصرية حثيثة للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

جهود دءوبة تبذلها مصر لاستئناف عملية السلام وعودة المفاوضات.

مصر تؤكد مواصلة مساعيها لدعم حل الدولتين.

جهود كبيرة تبذلها مصر لوقف اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين.

مصر تدعو دومًا لتوقف أنشطة الاستيطان غير الشرعية.

جهود مصرية كبيرة لإتمام المصالحة الفلسطينية.

جهود إنسانية تقدمها مصر من خلال فتح معبر رفح.

ارتباط دائم لمصر بقضية فلسطين تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ.

مصر تقف داعمة دائمًا لقضية فلسطين من واقع مسئوليتها التاريخية.