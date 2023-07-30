القاهرة الإخبارية: "أبومازن" يجتمع بوفد الجبهة الشعبية قبل اجتماع الفصائل الفلسطينية فى مصر

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برئاسة نائب الأمين العام للجبهة جميل مظهر.

وجاء اللقاء قبل ساعات من اجتماع الفصائل الفلسطينية، التي تستضيفه القاهرة، وذلك بناء على تلبية دعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من أجل إنجاح الحوار الفلسطيني.

ووفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية"، فإن اللقاء تناول كافة المناقشات الخاصة بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، فضلاً عن الأوضاع الفلسطينية الداخلية على كافة الأصعدة.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، خلال الساعات الماضية، لحضور اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية؛ تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بالحوار الفلسطيني.

وقال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، إن الرئيس أبومازن، من المقرر أن يعقد جلسة خاصة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل بحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.