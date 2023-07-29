السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا سيفعل الموظف حال انقطاع الكهرباء يوم الأحد؟.. متحدث الوزراء يرد

الكهرباء
الكهرباء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروعات الطاقة نقلت مصر إلى مكان آخر والإرشادات العالمية تؤكد ذلك.

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروعات الكهرباء نقلت مصر من دولة تعاني من شح الكهرباء إلى توفير الطاقة.

وأوضح متحدث الوزراء، أن هناك خطة للعام المقبل للتعامل مع شهري يوليو وأغسطس وارتفاع درجات الحرارة بهما، كما سيتم العمل على توفير كميات كبيرة من المازوت حتى لا تتكرر الأزمة.

وأكد متحدث الوزراء، أن المواطن والخدمات الجماهيرية  لن يتأثروا بعمل الموظفين من المنزل يوم الأحد، لافتًا إلى أنه بدءًا من الأحد سيتم تطبيق عمل الموظفين من المنزل، متابعًا: "سنعمل على أن يكون توقيت انقطاع الكهرباء ليس لفترة طويلة". 

وأشار إلى أن الإعلان المسبق عن مواعيد قطع الكهرباء مطلب جماهيري والحكومة طبقته.

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