متحدث الحكومة: 355 مليار جنيه تم إنفاقها على قطاع الكهرباء منذ 2014 حتى الآن

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى نموذج للشفافية في مواجهة الأزمة، كما أن تعطل الأعمال الفنية وارد مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن توربينات الكهرباء تستهلك كميات أعلى من الغاز بسبب درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بفصل الشتاء.

وأكد أن المناطق السياحية لا تدخل ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، لافتًا إلى أنه ليس من المناسب قطع الكهرباء عن المناطق السياحية، لأنها مهمة لتوفير العملة الصعبة، متابعًا: "نتحمل تخفيف أحمال الكهرباء وندعم الدولة في جهودها لمواجهة الأزمة".

وأشار إلى أنه بدءًا من شهر سبتمبر القادم سيتم نسيان قطع الكهرباء مثل السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه يتم إنفاق 355 مليار جنيه على قطاع الكهرباء منذ عام 2014 حتى الآن، معقبًا: "لولا ما أنفقته الدولة على قطاع الكهرباء منذ 2014م حتى الآن لاستمرت أزمات الكهرباء بشكل أكبر".