السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء يكشف تفاصيل إعلان جدول قطع الكهرباء فى المدن والقرى

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه في العام الماضي لم تكن هناك أزمة في توفير كميات الغاز لمحطات الكهرباء لعدم زيادة حجم الاستهلاك، لافتًا إلى أن هذا العام تم التوقف عن تصدير الغاز، وتم استيراد مازوت لمحطات الكهرباء لمواجهة الاستهلاك.

وأوضح متحدث الوزراء، أنه تم تسجيل أكبر نسبة في استهلاك الكهرباء هذا الشهر بسبب درجة الحرارة، لافتًا إلى أن يوم الإثنين القادم سيتم إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل بشفافية شديدة وليس هناك انقطاع للكهرباء في أماكن غير الأخرى. 

 

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