السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء: القطاع الصناعى فى مصر لن يتأثر بأى تخفيضات للغاز

القطاع الصناعي
القطاع الصناعي

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتم استخدام مازوت لمحطات الكهرباء بجانب الغاز، لافتًا إلى أنه تم تخفيض استخدام الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة من 15% إلى 20%. 

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن ما يتم توفيره من استهلاك الغاز لمصانع الأسمدة وقدره 20% يذهب إلى محطات الكهرباء. 

وأوضح متحدث الوزراء، أن الغاز مدخل من مدخلات إنتاج الأسمدة، وسيتم تعويض أصحاب المصانع بعد انتهاء الأزمة، لافتًا إلى أنه من غير الوارد تخفيض إنتاج الغاز لأي مصانع أو شركات أخرى، مؤكدًا أن القطاع الصناعي في مصر لن يتأثر بأي تخفيضات للغاز.

 

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