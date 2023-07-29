متحدث السياحة والآثار: نستهدف 30 مليون سائح فى 2030

كشف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن جهود الدولة في جذب السياح بعد تصنيف مصر من أفضل 10 وجهات سياحية حول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن استعادة الأمن ساهمت في استعادة معدلات السياحة.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة هي الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأنهم يستهدفون الوصول لـ15 مليون سائح بنهاية عام 2023، موجهًا الشكر للدولة المصرية على استعادة الأمن والأمان والاستقرار على كافة المستويات سواء الاجتماعي أو الأمني.

وتابع:"لدينا منتج سياحي جيد جدًا، سواء السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية، فضلًا عن المناخ المعتدل على مدار العام".

وأكد أن الوزارة تستهدف التنوع في سوق السياحة واستهداف أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من الأسواق الجديدة، وهي إما دول جديدة تمامًا أو شرائح جديدة، منها الأسواق الجديدة هي السوق الصينية والهندية وأوروبا الشرقية، فضلًا عن عدد كبير من الدول المختلفة.