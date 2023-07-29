متحدث الوزراء عن أزمة الكهرباء: لم نصدر الغاز منذ أبريل الماضى.. والمازوت ارتفعت أسعاره

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، فإن شهر أغسطس لن يختلف كثيرًا عن شهر يوليو، بل ربما يكون أكثر حرارة وفقًا لتوقعاتهم.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه قد تم تعويض ذلك من خلال تزويد كميات المازوت التي سيتم استيرادها من الخارج، ما بين 250 مليونًا لـ300 مليون دولار للمازوت وضخها من أجل زيادة كميات الكهرباء التي سيتم توليدها، لافتًا إلى أن الكهرباء في مصر تولد من خلال مزيج من الغاز والمازوت، حيث إنه في فترة من الفترات تم إدخال المازوت في المحطات، لأن المازوت كان سعره عالميًا منخفضًا، في المقابل كان الغاز مرتفعًا، فتم عمل مزيج في سبيل تحسين إدارة موارد الدولة، بحيث يتم تصدير الفائض من الغاز، خاصة في فصول الشتاء، لأن أوروبا كانت في حاجة إلى هذا الغاز، وكانت أسعار الغاز عالميًا مشجعة جدًا، لأن يتم تصديرها، وبالتالي كنا نعمل على تصدير الغاز في فصل الشتاء لأوروبا العام الماضي.

وأوضح أنه في مقابل الغاز الذي يتم تصديره بأسعار مرتفعة، كنا نشتري المازوت بأسعار منخفضة وندخله كمدخل لتوليد الكهرباء، لافتًا إلى أن الوضع الحالي هو الوضع العكسي تمامًا، حيث إن المازوت هو صاحب الأسعار المرتفعة عالميًا، في حين أن الغاز أسعاره منخفضة عالميًا، كما أننا بالفعل توقفنا عن تصدير الغاز في فصل الصيف، حيث إنه من مارس وأبريل لم يتم تصدير الغاز.