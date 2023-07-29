أخبار فاتتك| اعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة وبيراميدز يجدد عقد شريف إكرامى

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الرحلة مستمرة.. بيراميدز يعلن تجديد عقد شريف إكرامي

أعلن نادي بيراميدز عن تمديد تعاقده مع شريف إكرامي، حارس المرمى المخضرم، بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

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"هجوم الفأر".. مشهد من كواليس تصوير كليب "شاكيرا" يتصدر الترند

أثارت كواليس الكليب الجديد للنجمة العالمية شاكيرا، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعد تداول مقطع فيديو تعرضت خلاله “شاكيرا” لهجوم فأر، أثناء التصوير ليسيطر عليها الفزع وتفر هاربًة.

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البيت الأبيض ينفى مشاركة العسكريين الأمريكيين فى العمليات القتالية بأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض عن أن العسكريين الأمريكيين لا يشاركون في العمليات القتالية بأوكرانيا ولا يدعمون العمليات العسكرية الأوكرانية.

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طرح أغنية "خمسة كل خميس" من فيلم "ع الزيرو" استعدادًا لعرضه 2 أغسطس

طرحت شركة العدل جروب، أغنية "خمسة كل خميس" من فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان؛ استعدادًا لعرضه يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس بجميع دور العرض السينمائية.

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مصدر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية تقوم حاليا بتقفيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

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القبض على المتهم بقتل جاره في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل جاره طعنا بالسكين، بسبب خلافات علي دفع فاتوره المياه في الجيزة، البداية بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة.

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