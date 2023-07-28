الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هجوم الفأر".. مشهد من كواليس تصوير كليب "شاكيرا" يتصدر الترند

شاكيرا
شاكيرا

أثارت كواليس الكليب الجديد للنجمة العالمية شاكيرا، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعد تداول مقطع فيديو تعرضت خلاله  “شاكيرا” لهجوم فأر، اثناء التصوير ليسيطر عليها الفزع وتفر هاربًة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل سريع، وسط سخرية محبيها ومتابعيها من ردة الفعل، فعلق أحد المتابعين: “نسيت شعرها بسبب الخضة” ، وعلق آخر متهما طليقها ساخرا: “بيكيه اللي بعته ليكي”.

نجاحات كثيرة حققتها شاكيرا في عام 2023 ومنذ انفصالها عن حبيبها ووالد طفليها لاعب كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه، ويضاف إليها حاليًا 8 جوائز حصدتها في حفل توزيع جوائز Premios Juventud الذي أقيم في بورتوريكو يوم الخميس في 20 يوليو 2023.

وحصلت الكولومبية على 8 جوائز متنوعة، وهي "Social Dance Challenge, Girl Power, Pop/Urban Song, Youth Artist Female, Urban Track, Pop/Urban Collaboration and Tropical Mix".

إضافة إلى ذلك مُنحت شاكيرا جائزة The Change Agent تقديرًا لعملها في تحويل المجتمعات لمدة 23 عامًا من خلال مؤسسة Pies Descalzos Foundation، وهي جائزة تشاركتها مع المغنية الكوبية الأمريكية كاميلا كابيلو.

وتألقت النجمة بالحفل بنسخته العشرين بفستان باللون الأحمر، وقد حضرت الحفل برفقة طفليها وألقت كلمة مميزة على المسرح أمام الجميع شكرت فيها معجبيها الذين وصفتهم بـ "حظها الكبير".

تتصدر التريند تابع بورتوريكو النجمة العالمية شاكيرا النجمة العالمية المجتمعات الكولومبي واقع التواصل الاجتماعى

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