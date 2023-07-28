الرحلة مستمرة.. بيراميدز يعلن تجديد عقد شريف إكرامي

أعلن نادي بيراميدز، تمديد تعاقده مع شريف إكرامي حارس المرمى المخضرم بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وفي إطار حرص الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي واللاعبين المتميزين، قرر النادي تمديد عقد إكرامي الذي يعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق.

ويمتلك شريف إكرامي رصيدا كبيرا من المباريات والبطولات، ويعد من أهم حراس المرمى في كرة القدم المصرية، ولديه ٢٤ مباراة دولية مع المنتخب المصري.

وانضم الحارس المخضرم إلى صفوف بيراميدز في صيف 2020، حيث خاض 73 مباراة في جميع المسابقات.

وحافظ شريف إكرامي على شباكه نظيفة في 37 مباراة واستقبل 58 هدفًا.