طرح أغنية "خمسة كل خميس" من فيلم "ع الزيرو" استعدادًا لعرضه 2 أغسطس

طرحت شركة العدل جروب، أغنية "خمسة كل خميس" من فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان؛ استعدادًا لعرضه يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس بجميع دور العرض السينمائية.



وأغنية "خمسة كل خميس" كلمات مصطفى حدوته و الحان إيهاب كولبيكس.



الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس التابعة لشركة ماجد الفطيم للترفيه.

أحداث فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" تدور أحداثه حول حمزة "دراجون" ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والده تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض “حمزة”، لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته، ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

ويعد فيلم "ع الزيرو" ثانى أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير"هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي.

أبطال فيلم ع الزيرو

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

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