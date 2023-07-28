القبض على المتهم بقتل جاره في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل جاره طعناً بالسكين، بسبب خلافات علي دفع فاتوره المياه في الجيزة.

البداية بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة “جورج.ي.ا”، مصاب بطعنة نافذة.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد جاره بسبب خلافات نشبت بينهما على دفع فاتورة المياه، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.