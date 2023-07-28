الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل جاره في الجيزة

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل جاره طعناً بالسكين، بسبب خلافات علي دفع فاتوره المياه في الجيزة.

البداية بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة “جورج.ي.ا”، مصاب بطعنة نافذة.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد جاره بسبب خلافات نشبت بينهما على دفع فاتورة المياه، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية خلافات اتوره المياه الجيزة ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة مشاجرة بين طرفين

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية موعد ظهور النتائج

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أول تعليق من أوسوريو عقب الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

موسيمانى يقود الوحدة الإماراتى للفوز على الكويت الكويتى بالبطولة العربية

إنقاذ 69 مصطاف من الغرق في رأس البر بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟