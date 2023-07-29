محمد رياض يكشف عن رأيه فى زملائه بالوسط الفنى وسبب ابتعاده عن عبلة كامل

كشف الفنان محمد رياض، عن رأيه في بعض زملائه بالوسط الفني، موضحًا أن الفنان ياسر جلال، صديقه من أيام المعهد العالي للفنون المسرحية وتربطهما صداقة وروابط قوية.

وقال رياض، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها “بالخط العريض”، على شاشة "الحياة"، الفنانة سميرة أحمد من الممثلات الكبار وصاحبة تاريخ كبير ولديها جدية ومنضبطة في العمل، أما الفنانة نادية الجندي بسيطة جدا وتعشق شغلها ولديها نظام في عملها كما أنها فنانة تستيقظ مبكرا وتمارس الرياضة حتى الآن.

وعن الفنانة عبلة كامل، قال رياض، عبلة كامل امرأة كريمة جدا و"بتطبخ" كويس جدا خاصة أكلة المسقعة التي كانت تحضرها لنا في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، موضحاً أنها حالياً "قافلة على نفسها" ، متابعاً:"دا السبب أني مش بتواصل معها".

وعن الراحل نور الشريف، أضاف رياض ، رصيدي مع الفنان نور الشريف 3 مسلسلات، وهو فنان رائع ولا يبخل على أحد بأي معلومة في أي عمل فني.

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