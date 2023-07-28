الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة ميلان ويوفنتوس
مباراة ميلان ويوفنتوس الودية

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي؛ بسبب انتهاكات قوانين اللعب المالي النظيف.

وغرمت اللجنة، نادي يوفنتوس مبلغًا قدره 20 مليون يورو، بينها 10 ملايين مشروطة بحسب البيانات المالية لسنوات 2023 و2024 و2025 تُدفع إذا لم يتمثل النادي لمتطلبات المحاسبة وفقا لتراخيص الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون نادي فيورنتينا هو الأقرب للمشاركة في البطولة الأوروبية، بعدما أنهى  الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وخسر نهائي النسخة الماضية أيضا.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت”، أن يوفنتوس سيُحرم من المشاركة الأوروبية خلال موسم 2023-2024 حتى يُصبح متاحًا له المشاركة الأوروبية في الموسم بعد المقبل.

يوفنتوس بطولة دورى المؤتمر الأوروبى استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي اللعب المالي النظيف

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية موعد ظهور النتائج

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أول تعليق من أوسوريو عقب الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

موسيمانى يقود الوحدة الإماراتى للفوز على الكويت الكويتى بالبطولة العربية

إنقاذ 69 مصطاف من الغرق في رأس البر بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟