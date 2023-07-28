رسميًا.. استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي؛ بسبب انتهاكات قوانين اللعب المالي النظيف.

وغرمت اللجنة، نادي يوفنتوس مبلغًا قدره 20 مليون يورو، بينها 10 ملايين مشروطة بحسب البيانات المالية لسنوات 2023 و2024 و2025 تُدفع إذا لم يتمثل النادي لمتطلبات المحاسبة وفقا لتراخيص الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون نادي فيورنتينا هو الأقرب للمشاركة في البطولة الأوروبية، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وخسر نهائي النسخة الماضية أيضا.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت”، أن يوفنتوس سيُحرم من المشاركة الأوروبية خلال موسم 2023-2024 حتى يُصبح متاحًا له المشاركة الأوروبية في الموسم بعد المقبل.