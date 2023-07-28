إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يُشعل مهرجان العلمين الجديدة بحفل غنائى ضخم: «النكدى مالهوش مكان معانا»

حقق النجم أحمد سعد نجاحًا كبيرًا، وأبهر جمهوره العريض، الذى جاء للاستمتاع بحفله الضخم، الذى أحياه فى «العلمين أرينا»، مساء أمس الأول الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أضخم مهرجان ترفيهى وفنى ورياضى فى الشرق الأوسط.

وقبل الحفل، اطمأن أحمد سعد على التجهيزات المتعلقة بالمسرح، بالتعاون مع فريق عمله والقائمين على مهرجان العلمين الجديدة.

وامتلأت «العلمين أرينا» بالجمهور قبل أكثر من ٣ ساعات من بدء الحفل، فى انتظار النجم أحمد سعد، واستغلت إدارة المهرجان هذا الوقت فى تقديم عدد من العروض والأغنيات، إضافة إلى عرض مقاطع فيديو مصحوبة بأغنيات لـ«سعد».

تحية خاصة لـ«عمرو سعد» بـ«بحبك يا صاحبى» .. وظهور مؤمن زكريا

كان ظهور النجم أحمد سعد مبهرًا، بإطلالة صيفية مختلفة، ودخل المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة «الملوك»، التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وبدأ فى تقديم الأغنية المحبوبة، وسط هتافات الجمهور والمتابعين.

وقال «سعد» فى بداية الحفل، فى رسالة موجهة لجمهور مهرجان العلمين: «مبسوط إنى معاكم علشان نكسر الدنيا، والشخص النكدى مالهوش مكان معانا»، ليدخل الجمهور معه فى وصلة من الهتافات والتصفيق.

وقدم «سعد»، خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أهم أغانيه، منها «إيه اليوم الحلو ده» و«صدقينى» و«الملوك» و«بحبك يا صاحبى»، كما قدم أغنيات طلبها الجمهور بالهتاف.

حضر الحفل النجم عمرو سعد، شقيق المطرب أحمد سعد، وقدم الأخير تحية خاصة له، وذلك بغناء أغنية «بحبك يا صاحبى»، معلقًا على ذلك بقوله: «عاوز أقدم التحية لأخويا النجم عمرو سعد، موجود معانا فى الحفلة وأول مرة أغنى (بحبك يا صاحبى) وهو معايا».

وحرص أحمد سعد، خلال الحفل، على توجيه الشكر والتحية لعدد من الفنانين الذين عملوا معه، ومنهم الشاعرة منة عدلى القيعى، التى كتبت له عددًا كبيرًا من أغانيه، وحقق الثنائى معًا نجاحات كبيرة.

كما قدم أحمد سعد الفنان عصام السقا، على مسرح حفله فى العلمين الجديدة، وقال مداعبًا: «كلنا كنا شاكين فى (نعيم)»، وهى الشخصية التى جسدها «السقا» فى مسلسل «جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان خلال الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، ثم انطلق ليقدم أغنية «وحشنى نفسى»، من نفس المسلسل، وتبادل معه «السقا» التحية.

وتفاعل الجمهور مع الإعلان عن حضور الكابتن مؤمن زكريا، لاعب نادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، قبل أن يصعد على المسرح.

وظهر النجم أحمد سعد بأكثر من إطلالة خلال الحفل، جميعها إطلالات صيفية تناسب وجوده فى الساحل الشمالى، وقدم الحفل على جزءين، بينهما فترة راحة قصيرة.

ومع نهاية الحفل، اصطف جميع العاملين فى الشركات المنظمة، وعلى رأسهم شركة «تذكرتى»، للإشراف على خروج الجمهور بأمان من البوابات التى خصصت للدخول والخروج.

وخلال دقائق من بدء الحفل، تصدر اسم «أحمد سعد» و«حفل أحمد سعد فى العلمين الجديدة»، قوائم «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى تواجده بشكل مكثف ضمن كلمات البحث الرائجة وقت الحفل على محرك البحث «جوجل»، وسط مطالبات من الجمهور لـ«سعد» بتكراره خلال الفترة المقبلة.