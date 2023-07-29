السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29 يوليو 2023 بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يتساءل الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29 يوليو 2023 مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي والذي يتعاظم تأثيره خلال شهري يوليو وأغسطس ويتسبب في ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة في كافة محافظات مصر.


حالة الطقس اليوم السبت 29 يوليو 2023

كشف علماء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29 يوليو 2023 حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتسجيل أرقام صادمة قد تتخطى 40 درجة مئوية على كافة محافظات الجمهورية واستمرار الموجة الحارة إلى شهر أغسطس المقبل .

 

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرطوبة هي السبب الرئيسي في ارتفاعات درجات الحرارة خاصة مع ساعات الليل لذلك يشعر المواطنين بارتفاع الحرارة لذلك نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بالتواجد في أماكن جيدة التهوية والتكييف مع الموجات الحارة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله.


وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإصابة بالحروق ونصحت بالاكثار من شرب السوائل المياه بكميات كبيرة لتعويض العرق ونقص السوائل في الجسم وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس الحارقة خاصة في ساعات الذروة.

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نشرة درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 29 /7 /2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

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حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة جنوب سيناء العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 46 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مطروح العظمى 33 والصغرى 27 درجة مئوية.

 

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