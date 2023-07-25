الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس

يهرب الكثير من الأشخاص بمحافظة كفر الشيخ وبالأخص مركز البرلس والمناطق المجاورة لها للبحر للتغلب على حرارة الطقس المرتفعة، والتي تشهدها مصر في الفترة الحالية من موجة حارة تخطت ذروتها الأربعين درجة مئوية في بعض مناطق الجمهورية.

ورصدت عدسة “الدستور” مشاهد متنوعة لحياة بعض أبناء مركز البرلس بمختلف اعمارهم وهم يستمتعون باوقاتهم في البحيرة المسماة بذات مسمى المركز التي تقع فيها والتي تعد باب رزق للكثير ممن يمتهنون الصيد هناك.

ونظم عدد من الأهالي رحلات إلى المسطحات المائية القريبة منهم للاستمتاع بمياه البحر، حيث اصطحبوا معهم أمتعتهم ومارس البعض هواياتهم في صيد الأسماك ولعب الكرة الشاطئية وصناعة المجسمات والأشكال على رمل الشاطئ.

وفي عمق المياه تبحر المراكب والسفن الصيد لجلب رزقهم وقوت يومهم تحت أاشعة الشمس الحارقة وبين الحين والآخر قام البعض بالقفز من اعلى السفن إلى المياه لتبريد أجسامها التي طالتها حرارة الجو.

مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس
مياه بحيرة البرلس

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