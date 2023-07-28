الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 28 يوليو 2023، حيث توقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وعلى جنوب الصعيد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلًا.  

وتكون هناك شبورة مائية صباح اليوم حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

حالة البحر المتوسط
وأوضح الخبراء أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر
أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية

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