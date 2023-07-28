الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 28-7-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في جميع البنوك العاملة في مصر تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك والتي تستمر يومي الجمعة والسبت، كما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية.

تقارير دولية: تراجع اليورو والإسترلينى والين الياباني.. وارتفاع الدولار

سعر الدولار اليوم تحديث يومي 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.682 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

طن زيت الذرة المكرربـ51500 جنيه.. أسعار زيت الطعام في الأسواق اليوم

  • بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه30.9386 جنيه
يورو34.3367 جنيه 34.4470 جنيه
الجنيه الاسترلينى39.9685 جنيه40.1088 جنيه
فرنك سويسرى35.9719 جنيه36.1010 جنيه
100 ين يابانى21.9956 جنيه22.0659 جنيه
ريال سعودى8.2220 جنيه8.2481 جنيه
دينار كويتى100.4897 جنيه100.8362 جنيه
درهم إماراتى8.3966 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.3155 جنيه4.3292 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.682 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

الدولار سعر الدولار العملات الاجنبية الجنيه الاسترليني ريال سعودي

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