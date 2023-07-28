تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 28-7-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في جميع البنوك العاملة في مصر تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك والتي تستمر يومي الجمعة والسبت، كما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية