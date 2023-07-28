تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 28-7-2023
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في جميع البنوك العاملة في مصر تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك والتي تستمر يومي الجمعة والسبت، كما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار اليوم تحديث يومي
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|34.3367 جنيه
|34.4470 جنيه
|الجنيه الاسترلينى
|39.9685 جنيه
|40.1088 جنيه
|فرنك سويسرى
|35.9719 جنيه
|36.1010 جنيه
|100 ين يابانى
|21.9956 جنيه
|22.0659 جنيه
|ريال سعودى
|8.2220 جنيه
|8.2481 جنيه
|دينار كويتى
|100.4897 جنيه
|100.8362 جنيه
|درهم إماراتى
|8.3966 جنيه
|8.4235 جنيه
|اليوان الصينى
|4.3155 جنيه
|4.3292 جنيه