سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مصر اليوم السبت 29-7-2023 مقابل الجنيه

يحظى سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 29-7-2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه قطاع عريض من المواطنين نظرًا لتأثيره على أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين، ويؤثر على حياتهم اليومية.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 29-7-2023 من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء يوميا في العديد من مجالات الحياة، وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل من خلال لوحة التعاملات المالية:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قدر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري

سجل اليورو الأوروبي نحو 34.33 جنيه للشراء و 34.44 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الاسترليني نحو 39.96 جنيه للشراء و 40.10 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 100.48 جنيه للشراء و100.83 جنيه للبيع.

قدر الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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