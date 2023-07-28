الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة قنا

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 الكترونيًا للطلاب فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي ، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الاسبوع المقبل .

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة قنا

يستطيع الطلاب وأولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة قنا من خلال بوابة الثانوية العامة والتي ستقوم وزارة التربية والتعليم بتنشيط رابط نتيجة الثانوية العامة من خلالها فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التعليم ، وللاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة قنا من خلال الدخول عبرموقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://moe.gov.eg ، قم باختيار الخدمات الإلكترونية، اختار أيقونة بوابة مركز المعلومات، اضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة ، والتي ستوفر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023  فور اعتمادها من الوزير .

وجدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العام بمحافظة قنا خلال العام الدراسي 2022-2023 بلغ 17 ألفا و128 طالب وطالبة ، منهم 9557 طالب وطالبة بالقسم العلمى علوم، و1661 طالبا وطالبة علمى رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.

وسيتم توفير نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع مدارس محافظة قنا بالمجان للطلاب في اليوم التالي للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التعليم لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة واعتماد النتيجة .

رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر الدستور 

يستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم عبر موقع الدستور ليحصوا على نتيجة 3 ثانوي 2023 فور اعتمادها وذلك من خلال  الدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 https://natega.dostor.org/ ، وكتابة البيانات الظاهرة أمامك بدقة وهي « اسم الطالب ، ورقم جلوسه ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الموبايل»، وسيقوم الموقع بارسال نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي، كما يمكن للطلاب الدخول مباشرة على الرابط التالي والحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط وذلك بعد اعتمادها رسميًا، وذلك بكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 .  

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نتيجة الثانوية العامة 2023.. استعلم عن نتيجتك عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. رابط الوزارة للاستعلام والخطوات

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