حدث ليلًا| "فاطمة" ذُبحت بسبب علبة "سجائر" وأم تشهر بأبنائها علشان تزود المشاهدات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

بعد التصالح.. إخلاء سبيل المخرج معتز التونى على خلفية مشاجرة بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية بإخلاء سبيل المخرج معتز التوني وشاب بعد تبادل الاتهامات على خلفية مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الفنادق الشهيرة، والموافقة على إتمام الصلح.

تركها تُصارع الموت.. "فاطمة" ذُبحت أمام أطفالها بسبب علبة "سجائر"

سنوات من العشرة والأبناء ربطت بين فاطمة ومحمد.. كان زوجًا لا يتحمل المسئولية بحسب ما رواه أهل الزوجة والجيران، اعتادت فاطمة على الخروج في ساعات مبكرة من صباح كل يوم للعمل في "الغيطان" حتى تتمكن من الإنفاق على بناتها وزوجها أيضًا.

عقاب لا تستحقه كان في انتظار "فاطمة" التي يئست من حال زوجها العاطل عن العمل ورفضت إعطاءه المال لشراء السجائر فذبحها أمام بناتها وجلس بجوار جثتها من الساعة الواحدة حتى السادسة صباحًا يراقبها ببرود تنزف الدماء وتصارع الموت حتى فارقت الحياة.

“الداخلية” تكشف حقيقة اعتداء شابين على والدتهما بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعدي شخصين بالضرب على والدتهما بالقليوبية وطردها من منزلها.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية، من ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم- بتضررها من نجليها المقيمين بالعنوان ذاته؛ لتعديهما عليها بالضرب والسب وإحداث إصابتها وطردها من مسكنها.

ادعاءات إخوانية.. “الداخلية” تكشف حقيقة احتجاز شاب وزوجته بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول مكالمة هاتفية ادعى خلالها المُتصل قيام أحد جيرانه بسرقة كاميرا مراقبة خاصة به، وقيام رجال الشرطة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بحجزه وزوجته دون تحرير محضر، ما أدى لتعرض زوجته لنزيف كونها حاملًا، ما أدى لوفاة جنينها.

ربع دستة أشرار.. قصة "باسم" مع رحلة الموت من إمبابة للوراق (صور)

حالة من الحزن سيطرت على أهالي منطقة إمبابة بعد مقتل ابن منطقتهم فؤاد سلامة الشهير بـ"باسم"، بعد أن سقط في فخ 3 عاطلين أنهوا حياته خنقًا بـ"حزام" ثم تركوا جثته داخل شقة بمنطقة الوراق وفروا هاربين.