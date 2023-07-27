ربع دستة أشرار.. قصة "باسم" مع رحلة الموت من إمبابة للوراق (صور)

حالة من الحزن سيطرت على أهالي منطقة إمبابة بعد مقتل ابن منطقتهم فؤاد سلامة الشهير بـ"باسم"، بعد أن سقط في فخ 3 عاطلين أنهوا حياته خنقا بـ"حزام" ثم تركوا جثته داخل شقة بمنطقة الوراق وفروا هاربين.

أعداد غفيرة من إمبابة والمناطق المحيطة بها شيعت جنازة الشاب الخلوق وسط صراخ وعويل والدته وأقاربه حتى أن أصدقائه الشباب وصل بهم الأمر للصراخ خلف السيارة التي تحمل جثمانه حزنا على رحيله بطريقة بشعة رغم إجماعهم على حسن أخلاقه وأنه كان خير سند لأسرته حيث كان يخرج للعمل حتى يساهم في نفقات علاج والدته من مرض السرطان.

جريمة مدبرة

“حظه معانا كده.. قررنا نختار أي توك توك علشان نشتري مخدرات".. المتهمون الثلاثة سردوا أمام جهات التحقيق تفاصيل جريمتهم، وقال المتهم الرئيسي أنه اتفق مع شقيقه وصديقه على استدراج سائق “توك توك” لسرقة مركبته ومتعلقاته حتى يتمكنوا من بيعها وشراء المخدرات التي يرغبون فيها بثمنها.

بالفعل خرج المتهم للتجول في الشارع حتى شاهد شابًا في العشرينات من عمره استوقفه وطلب منه توصيله لشقة في الوراق واستجاب له الأخير حتى وصلا الى المكان الذي اخبره به المتهم ثم طلب منه معاونته في نقل بعض الأثاث من داخل الشقة بعدما ادعى اصابته بكسر في الذراع وتعليقه في حامل كنوع من التمويه.

استجاب السائق الشهم وما أن دخل للشقة حتى اكتشف أنه سقط في فخ دبره المتهم حيث اشترك مع شابين آخرين وحاصروا المجني عليه وانهالوا عليه بالضرب وعندما بدأ في المقاومة قيده أحدهم حيث اسقطوه أرضا وجلس على جسده للسيطرةعلى حركته وقام آخر بخنقه وتولي الثالث لف حزام جلدي حول رقبته حتى صعدت روحه إلى بارئها.

سيبوا الجثة

ترك المتهمون جثة القتيل في شقتهم وفروا هاربين واستولوا على التوك توك وهاتف المجني عليه لبيعهما الا انه بعد مرور الوقت توصل رجال المباحث لمكان المجني عليه وألقت مباحث الوراق القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

بلاغ للنجدة

ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق «توك توك» مقيم في المنيرة الغربية داخل إحدى الشقق السكنية.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص لأثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من قبل رجال الشرطة، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه استدرج المجني عليه حال قيادته توك توك بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة وعقب وصولهما قام وأحد المتهمين بالتعدي عليه بالضرب واستوليا على توك توك والهاتف المحمول وقاما بإعطائها للمتهم الثالث.

وتمّ بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.