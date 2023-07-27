ادعاءات إخوانية.. “الداخلية” تكشف حقيقة احتجاز شاب وزوجته بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول مكالمة هاتفية ادعى خلالها المُتصل قيام أحد جيرانه بسرقة كاميرا مراقبة خاصة به، وقيام رجال الشرطة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بحجزه وزوجته دون تحرير محضر، ما أدى لتعرض زوجته لنزيف كونها حاملًا، ما أدى لوفاة جنينها.

وتبين من الفحص تحديد القائم على الادعاء، وهو مقيم بالإسكندرية سبق اتهامه في 30 قضية «نصب وتبديد»، وتبين وجود خلافات بينه وبين جيرانه نظراً لتعدي كل منهم على الآخر لعدم سداده مبالغ الصيانة، وقيامهم بتحرير العديد من المحاضر، لذلك اتصل بالقناة المشار إليها.

وادعى على خلاف الحقيقة تعرض زوجته للنزيف، ما أدى إلى وفاة جنينها في محاولة للضغط على الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس اتحاد ملاك العمارة محل سكنه، كما تبين عدم تعرضه أو زوجته لأى تجاوزات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.