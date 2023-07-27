“الداخلية” تكشف حقيقة اعتداء شابين على والدتهما بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تعدي شخصين بالضرب على والدتهما بالقليوبية، وطردها من منزلها.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية، من ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم- بتضررها من نجليها المقيمين بالعنوان ذاته؛ لتعديهما عليها بالضرب والسب وإحداث إصابتها وطردها من مسكنها.

وكشفت التحريات، أنه باستدعاء المشكو في حقهما حضر أحدهما وأنكر ما سبق، وعلل اتهامها لهما لرغبتها في الإقامة بمسكن مستقل بمفردها ورفضهما ذلك كونها مطلقة من والدهما، كما حضرت لديوان القسم ابنة المبلغة، مقيمة بالعنوان ذاته، وأبلغت بتضررها من والدتها لنشرها فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بأبنائها وتحقيق ربح مادي من نسبة المشاهدات، وابتزازهم للحصول على مبلغ مالي منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.