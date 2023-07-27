بعد التصالح.. إخلاء سبيل المخرج معتز التونى على خلفية مشاجرة بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بإخلاء سبيل المخرج معتز التوني، وشاب بعد تبادل الاتهامات على خلفية مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الفنادق الشهيرة، والموافقة على إتمام الصلح.

وتبادل المخرج الاتهامات مع شاب أمام النيابة حيث اتهمه المخرج بالتحرش بابنة شقيقه وسرقة هاتفها، واتهمه الشاب بالتعدي عليه بالضرب، بدون سبب ووجه حق .

وتبين أن شرطة السياحة ألقت القبض على المخرج معتز التوني، عقب تشاجره مع شاب في فندق شهير بوسط البلد.

وكشفت التحريات أن المخرج تشاجر داخل أحد الفنادق الكبرى قبل زفاف ابنة شقيقه بساعات قليلة، وهذا ما دفع شرطة السياحة لتحرير محضر والقبض على الطرفين.

كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لتواجد المخرج في النيابة عقب تشاجره في الفندق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.