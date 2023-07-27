أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على استقبال 120 سفينة يومياً

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن آخر المستجدات بشأن تطوير ورفع كفاءة المجري الملاحي لقناة السويس.

وقال خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن جميع السفن الموجودة في العالم من مختلف الأطوال والأحمال تستوعبه قناة السويس.

وأضاف أن القطاع الجنوبي لقناة السويس الآن أكثر أمانا وأقل تأثرا بالرياح وأيضاً إمكانية المناورة أعلى، موضحاً أن قناة السويس قادرة على استقبال 120 سفينة يومياً.

وأشار إلى أن متوسط عبور السفن يومياً ما بين 70 إلى 72 سفينة يومياً، موضحاً أن الرقم القياسي الذي عبر المجري الملاحي 107 سفن في اليوم في مارس 2023، مؤكداً أن قناة السويس تستطيع أن تدير حركة ملاحية بفضل جاهزية القناة وقدرتها علي توفير الخدمات.