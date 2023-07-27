الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

جريدة الدستور

التقى الفريق أول  محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية ، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة .

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح / محـمد هيثم محـمد حلمى قائد المنطقة الغربية العسكرية أشار خلالها إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لتقديم الغالى والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على إستقراره ، مؤكداً على استمرار رجال المنطقة فى تنفيذهم مهامهم المكلفين بها فى حماية الحدود الغربية على الوجه الأمثل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى إعتبار .

وألقى الفريق أول / محـمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماماً كبيراً بالمنطقة الغربية العسكرية لتكون قادرة على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقها فى حماية الحدود الغربية.

مطالباً رجالها بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات ليكونوا فى أعلى درجات الاستعداد القتالى لصون مقدسات الوطن مثمناً جهودهم وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن.

كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم فى مختلف الموضوعات، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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