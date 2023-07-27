الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برنامج "اليوم" يرصد آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الدولي الجديدة 2023

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أوضحت هدير جميل مراسلة برنامج "اليوم" في العلمين الجديدة، آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الدولي الجديدة 2023م، قائلة: "إن اليوم حافل بالفعاليات بمهرجان العالم علمين، حيث ستبدأ الأحداث الفنية بحفلة النجم أحمد سعد، حيث سيتم بدء دخول الجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً، وستبدأ الحفلة في تمام الساعة الثامنة مساءً". 

وأضافت هدير جميل خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن اليوم يشهد بداية بطولة البادل الدولية التي ستقام لأول مرة على أرض العلمين بحضور مائة لاعب من 15 دولة مختلفين، من بينهم لاعبين ضمن أفضل مائة لاعب في العالم.

وأجرت مراسلة برنامج "اليوم" لقاء مع اللاعب خافيار لوبيز، واللاعب الثاني إكاردو،  وهم ضمن أفضل مائة لاعب في العالم.

 

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